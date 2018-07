Técnico da Sérvia faz cortes na lista de convocados

O técnico Radomir Antic reduziu nesta sexta-feira a pré-lista de convocados da Sérvia para a Copa do Mundo de 30 para 24 jogadores, incluindo quatro goleiros e apenas três jogadores que atuam no futebol local.

Como esperado, a lista de Antic possui os principais jogadores do futebol sérvio, como os defensores Nemanja Vidic, do Manchester United, e Branislav Ivanovic, do Chelsea, e os meio-campista Dejan Stankovic, da Inter de Milão, e Milos Krasic, do CSKA Moscou.

Slobodan Rajkovic, do Twente, e Jagos Vukovic, do PSV, Miralem Sulejmani, do Ajax, Nemanja Matic, do Chelsea, Nemanja Tomic, do Partizan Belgrado, e Dejan Lekic, do Estrela Vermelha, foram os jogadores cortados.

Stankovic é o único jogador convocado que ainda não terminou a sua participação na temporada, já que a Inter de Milão disputará contra o Bayern de Munique, no sábado, a final da Liga dos Campeões da Europa. "Eu lhe desejo boa sorte na final", disse Antic. "Nós concordamos que ele tenha um ou dois dias de descanso complementar."

Neven Subotic, que cresceu em Salt Lake City e defendeu os Estados Unidos nas categorias de base, também faz parte da lista. O defensor de 21 anos, que atua pelo Borussia Dortmund, disputou o Mundial Sub-17 de 2005 pelos Estados Unidos. Ele deixou de defender a seleção norte-americana quando foi chamado pelo técnico Thomas Rongen para o Mundial Sub-20 de 2007. Subotic fez a sua estreia pela sérvia em março de 2009.

O goleiro Zeljko Brkic e o atacante Dragan Mrdja, do Vojvodina Novi Sad, e o meio-campista Radosav Petrovic, do Partizan Nelgrado, são os únicos jogadores convocados que atuam no futebol sérvio.

A lista tem quatro goleiros, incluindo o novato Andjelko Djurisic, porque a Sérvia tem dificuldades para definir o titular da posição, já que Vladimir Stojkovic não atuou regularmente pelo Wigan no Campeonato Inglês.

Antic avisou que a lista de 23 jogadores será divulgada no dia 1.º de junho, que é a data final determinada pela Fifa. A Sérvia está no Grupo D da Copa do Mundo da África do Sul e vai enfrentar Gana, Alemanha e Austrália.

Antic disse que a Alemanha será o rival mais difícil da Sérvia, mesmo sem o capitão Michael Ballack, do Chelsea, que sofreu uma lesão no tornozelo. "É realmente um choque quando você fica sem o capitão no último momento, mas a Alemanha tem seis milhões de jogadores", disse. "Eles vão perder Ballack mais como um líder do que como jogador. Mas tenho certeza de que o treinador [Joachim] Low vai encontrar um substituto adequado."

A Sérvia vai disputar amistosos contra a Nova Zelândia, em 29 de maio, e a Polônia, em 2 de junho, durante a preparação na Áustria, e Camarões, no dia 5 de junho, em Belgrado, no seu último teste antes do início da Copa do Mundo.

Confira como ficou a pré-lista de convocados da Sérvia para o Mundial da África do Sul:

Goleiros: Vladimir Stojkovic (Wigan Athletic), Zeljko Brkic (Vojvodina Novi Sad), Bojan Isailovic (Zaglebie Lubin), Andjelko Djuricic (Leiria).

Defensores: Branislav Ivanovic (Chelsea), Antonio Rukavina (1860 Munich), Nemanja Vidic (Manchester United), Neven Subotic (Borussia Dortmund), Aleksandar Lukovic (Udinese), Ivan Obradovic (Zaragoza), Aleksandar Kolarov (Lazio).

Meio-campistas: Dejan Stankovic (Inter Milan), Nenad Milijas (Wolverhampton Wanderers), Milos Krasic (CSKA Moscou), Milan Jovanovic (Standard Liege), Milos Ninkoic (Dynamo Kiev), Zdravko Kuzmanovic (Stuttgart), Zoran Tosic (Colônia), Gojko Kacar (Hertha Berlin), Radosav Petrovic (Partizan Belgrado).

Atacantes: Nikola Zigic (Valencia), Marko Pantelic (Ajax), Danko Lazovic (Zenit St. Petersburg), Dragan Mrdja (Vojvodina Novi Sad).