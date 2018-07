Técnico da Sérvia pede demissão após derrota para Dinamarca

O técnico Dick Advocaat decidiu deixar o comando da seleção da Sérvia neste sábado, um dia depois da derrota por 3 a 1 para a Dinamarca, pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Após quatro meses e apenas três partidas, o experiente treinador holandês pediu demissão por não encontrar soluções para os problemas da equipe.

"Foi uma decisão muito difícil. Assumo toda a responsabilidade por ela", declarou o técnico de 67 anos. "Quando eu cheguei, eu estava confiante de que poderíamos ser bem-sucedidos. Mas eu não consigo solucionar os problemas que tivemos (contra a Dinamarca)", avaliou.

Advocaat assumiu o comando da seleção sérvia em julho deste ano com o objetivo de classificar a equipe para a Eurocopa de 2016. Mas o time não vinha convencendo no Grupo I das Eliminatórias da competição continental. Em três jogos, a Sérvia perdeu um e empatou dois (um deles, o polêmico confronto com a Albânia terminou de forma precoce em 0 a 0 e a Uefa puniu as duas equipes).

Com apenas um ponto, a seleção da Sérvia ocupa o quarto e penúltimo lugar da chave. "Eu desejo à Sérvia o melhor. Vivi um bom momento aqui, porém, infelizmente, sem qualquer resultado", comentou Advocaat. Sem treinador, o time sérvio vai enfrentar a Grécia em amistoso, na próxima terça-feira.