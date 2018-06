Técnico da Sérvia vê seleção em harmonia antes da estreia: 'É o mais importante'

A classificação da Sérvia para a disputa da Copa do Mundo na Rússia reacendeu a esperança de dias melhores da seleção. O discurso na seleção do leste europeu é o de que o grupo está unido e em harmonia e os torcedores voltaram a acreditar no time por uma boa campanha no Mundial.

Os sérvios ficaram fora das duas últimas edições de Eurocopa, não estiveram na Copa no Brasil, em 2014, e foram eliminados na primeira fase do Mundial da África do Sul, em 2010. As decepções em sequência afastaram o torcedor da seleção. No entanto, desta vez tudo mudou.

"Nós não jogamos bem nos últimos oito anos, não conseguimos vaga na Eurocopa e na Copa do Mundo, o que fez os torcedores deixarem de acreditar na seleção. Mas, agora, eu percebo que a torcida e o povo sérvio está confiando em nós e voltando a acreditar no time", considerou o meia Marko Grujic, que atua no Liverpool, da Inglaterra.

O grande responsável pela volta do bom futebol sérvio, segundo o treinador Mladen Krstajic, é a harmonia entre os jogadores. Diferentemente do que aconteceu em outros anos, o grupo, segundo o treinador, está unido e o clima é bom.

"Pela primeira vez depois de muito tempo nós temos um grupo bom. Passei por muita coisa e eu sei, por experiência própria, que a atmosfera de trabalho é o mais importante. Os jogadores e a qualidade do time não significam nada se você tem problemas internos", disse Krstajic.

No Grupo E, o mesmo do Brasil, a Sérvia estreia no Mundial contra a Costa Rica, no próximo domingo, às 9 horas, (de Brasília) em Samara. Além da Costa Rica e da seleção brasileira, a Suíça é o outro rival dos sérvios na primeira fase do torneio.