Técnico da Suécia anuncia 'retranca' contra a França

O técnico da seleção sueca, Erik Hamren, adotou um discurso modesto às vésperas do amistoso contra a equipe da França, nesta terça-feira, em Marselha. O treinador reconheceu a superioridade dos adversários e, mais do que isso, já anunciou que deve jogar na 'retranca'.

"Temos um jogo muito difícil pela frente. É só olhar os clubes em que os jogadores franceses atuam e onde os jogadores suecos atuam. Obviamente, há uma diferença que não pode ser ignorada", afirmou Hamren, que ainda garantiu que a equipe tentará pressionar os franceses.

Com 6 pontos conquistados, a Suécia ocupa a vice-liderança do Grupo G das Eliminatórias da Euro 2016. A França, por sua vez, já tem sua vaga garantida por sediar o torneio e faz sua preparação com base em amistosos.