Técnico da Suécia confirma que Ibrahimovic está de fora da Eurocopa em junho

O atacante Zlatan Ibrahimovic está oficialmente de fora daquela que pode ser a sua última Eurocopa defendendo a seleção da Suécia. Com uma lesão no joelho, o astro de 39 anos é ausência certa na equipe principal de seu país, de acordo com o técnico Janne Andersson. Ele se machucou quando defendia o Milan em jogo com a Juventus, pelo Campeonato Italiano, no último domingo.

Ibrahimovic encerrou sua aposentadoria da seleção nacional em março, depois de uma ausência de quase cinco anos sem defender as cores da Suécia em jogos oficiais e amistosos. Sua convocação oficial para a disputa da principal competição europeia de seleções deveria acontecer na próxima terça-feira, mas a contusão o impedirá de fazer parte do elenco da Suécia para o torneio que começa em junho.

"Hoje eu conversei com Zlatan Ibrahimovic, que infelizmente foi comunicado que sua lesão vai impedi-lo de se juntar ao time da Eurocopa neste verão", confirmou Andersson em um comunicado oficial divulgado neste sábado. "É, com certeza, uma coisa muito triste, principalmente para Zlatan, mas também para nós. Eu espero vê-lo de volta nos campos de novo o mais cedo possível", completou.

A Suécia faz sua estreia na competição no dia 14 de junho, em jogo com a Espanha, que será realizado em Sevilla. Dividem o Grupo E com estas seleções a Eslováquia e a Polônia. A seleção de Portugal, atual campeã do torneio, em 2016, divide o Grupo F com Alemanha, França e Hungria.

Machucado, Ibrahimovic preocupa o Milan na reta final de Campeonato Italiano. Ele esteve ausente na goleada sobre o Torino no meio de semana e não estará presente nos últimos dois compromissos da equipe, com Cagliari e Atalanta, respectivamente. Até então, o veterano sueco tinha feito 15 gols em 19 partidas no 'Calcio'. Tirando a Internazionale, campeã com sobras, as três vagas restantes para a próxima Liga dos Campeões ainda estão em aberto.