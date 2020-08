Técnico Daniel Paulista é demitido do Sport após derrota para o São Paulo

A semana começou com mudanças na Ilha do Retiro. Um dia depois da derrota para o São Paulo, por 1 a 0, em casa, o Sport anunciou na tarde desta segunda-feira a saída do técnico Daniel Paulista.

"O Sport Club do Recife comunica que Daniel Paulista não faz mais parte do comando técnico do Clube. O Leão agradece ao treinador, campeão da Copa do Brasil de 2008 e tricampeão como atleta rubro-negro, e que esteve à frente da nossa equipe em três oportunidades, pelos serviços prestados", informou o clube.

Leia Também São Paulo supera o Sport e alivia um pouco da pressão sobre Fernando Diniz

No último domingo, o Sport chegou ao quarto jogo seguido sem vitória no Brasileirão. No meio de semana já tinha perdido para o Santos, também por 1 a 0. O único resultado positivo foi na estreia, quando bateu o Ceará, por 3 a 2, em casa. Com apenas quatro pontos nas primeiras cinco rodadas, o Sport entrou na zona de rebaixamento, aparecendo na 18ª colocação.

Essa foi a terceira passagem do ex-jogador como treinador leonino e o desempenho deixou a desejar. No clube desde fevereiro, Daniel Paulista comandou o Sport em dez partidas, com três vitórias, dois empates e cinco derrotas.

O Sport volta a campo no próximo domingo, quando enfrenta o lanterna Coritiba, no Couto Pereira, pela sexta rodada. Até lá, a diretoria espera ter fechado com o substituto de Daniel Paulista.