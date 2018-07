Técnico David Moyes pede desculpas após ameaçar dar tapa em uma repórter

O técnico David Moyes se manifestou nesta segunda-feira sobre um vídeo divulgado recentemente em que aparece ameaçando dar um tapa em uma repórter da BBC. O caso ganhou uma grande repercussão negativa na Inglaterra e obrigou o treinador do Sunderland a pedir desculpas publicamente.

"Me arrependo profundamente pelos comentários que eu fiz", garantiu Moyes em entrevista coletiva. "Esta pessoa não sou eu. Foi no calor do momento", tentou se justificar.

Após o empate por 0 a 0 com o Burnley, no dia 18 de março, Moyes era entrevistado pela jornalista Vicki Sparks quando perdeu a paciência. "Você estava começando a soar um pouco maldosa no fim. Então, cuidado. Você ainda pode levar um tapa, mesmo sendo uma mulher. Cuidado na próxima vez que vier", disse, acreditando que a câmera já estava desligada.

O vídeo ganhou as páginas da internet nos últimos dias, e a repercussão fez com que o treinador se manifestasse. Ele afirmou que já entrou em contato com a repórter e que foi desculpado por ela.

"Eu aceito que foi um erro. Falei com a repórter da BBC, que aceitou minhas desculpas. O Sunderland já sabia disso há duas semanas. Às vezes, estas coisas acontecem no calor do momento", comentou.

A BBC confirmou, em comunicado, que Vicki Sparks aceitou o pedido de desculpas de Moyes, mas diversas frentes pediram uma punição ao treinador, como a congressista Rosena Allin-Khan, que trabalha no Ministério do Esporte britânico. "Isso é uma desgraça. David Moyes não pode se safar com estas ameaças sexistas. A FA (Associação de Futebol da Inglaterra) precisa tomar uma atitude imediatamente", ela exigiu.