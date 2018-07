Técnico de brasileiro vítima de racismo na Sérvia pede punição ao próprio comandado

Atualizado às 14h

O treinador Marko Nikolic pediu uma punição para Everton Luiz, vítima de racismo no clássico sérvio entre Partizan e Rad, dois times de Belgrado. Ao fim do jogo, chorando, ele se dirigiu à torcida do mostrando o dedo do meio. O fato chama ainda mais a atenção por Nikolic ser o comandante do jogador brasileiro no Partizan .

Os rivais do Rad não entenderam o fato e foram para cima do brasileiro. Alguns atletas dos dois times conseguiram apaziguar os ânimos, aparentemente explicando o motivo da revolta de Everton.

“Everton não deveria ter reagido, mas algo o fez reagir, não? Ambos que protagonizaram o incidente devem ser castigados. Estas coisas estão sucedendo o futebol e, na hora, as autoridades precisam sancionar os envolvidos. É um retorno à realidade do futebol sérvio”, disse Nikolic após o confronto.

Marko Nikolic tem um histórico de racismo no futebol. Em abril do ano passado, o técnico sérvio foi despedido do Olímpia Ljubljana, então líder do campeonato esloveno, por ter chamado o nigeriano Blessing Eleke de 'preto idiota'.

Segundo a agência de notícias AFP, o estádio do Rad será fechado como medida disciplinar. Nos próximos dias, a Comissão Disciplinar da Liga de Futebol Sérvia vai analisar o caso e definir uma punição ao clube. "Não consegui conter as lágrimas ao enfrentar insultos racistas durante os 90 minutos", disse à AFP.

Em comunicado, o Partizan disse que "condena veementemente cânticos racistas dirigidos a Everton", que são "completamente contrários ao compromisso e à opinião da grande maioria dos cidadãos da Sérvia e todos os fãs do Partizan".

O clube também fez questão de defender Everton Luiz. "É um dos melhores jogadores da equipe, e no último ano conquistou os corações dos torcedores, sobretudo por seu comportamento e sua atitude".

ATUALIZAÇÃO

Marko Nikolic explicou que deu sua polêmica declaração logo após o jogo, sem ter visto o lance. Depois de ver tudo que aconteceu, o treinador classificou o fato como uma 'vergonha' e saiu em defesa de Everton Luiz.

"Eu não tinha assistido ao lance e então eu não queria falar disso naquele momento. Agora, eu digo que é uma vergonha o que aconteceu lá. Na entrevista coletiva, eu não tinha a informação correta do que havia acontecido. Hoje, qualquer pessoa sabe o que aconteceu".