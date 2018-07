Técnico de Camarões lamenta derrota, mas elogia desempenho em estreia

A derrota por 2 a 0 para o Chile neste domingo, em Moscou, na estreia da Copa das Confederações, não foi totalmente lamentada pela seleção de Camarões. Apesar de não ter ficado satisfeito com o resultado, o técnico Hugo Broos aprovou a atuação do seu time.

"Tivemos um pouco de medo no início porque sabíamos que estávamos jogando contra uma boa equipe", admitiu o treinador belga, antes de emendar: "Os rapazes reagiram bem após o intervalo e o Chile não ameaçou muito, mas marcaram em suas primeiras chances (do segundo tempo). Estou triste pelo resultado, mas satisfeito com a atuação".

Para Broos, os fatores decisivo no jogo deste domingo para os chilenos triunfassem foram a própria superioridade técnica e a maior experiência dos adversários. "Jogamos contra o quarto colocado do ranking da Fifa, estamos 28 posições atrás. A diferença esteve na maior qualidade e na experiência deles", acrescentou.

Ainda assim, apesar da derrota, o técnico assegurou que o jogo deste domingo trará algo positivo para seus atletas. "Temos uma equipe jovem, que necessita desse tipo de torneio para ganhar experiência", completou.