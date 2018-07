Técnico de Gana teme ser surpreendido por Cabo Verde

PORT ELIZABETH - O técnico Kwesi Appiah declarou que está tão temeroso de que a seleção de Gana seja surpreendida por Cabo Verde nas quartas de final da Copa Africana de Nações que "preferia" enfrentar a favoritíssima Costa do Marfim no mata-mata do torneio continental.

Gana venceu os cabo-verdianos por 1 a 0 em um amistoso disputado no ano passado, mas Appiah prometeu que não vai subestimar a zebra, que avançou às quartas de final ao ficar em segundo lugar no Grupo A da Copa Africana de Nações, na sua primeira participação no torneio continental.

"Eles vão jogar sem qualquer pressão e eles são uma equipe muito física, o que significa que temos que nos preparar muito bem para enfrentá-los", disse Appiah, nesta quarta-feira. "Eu os respeito e não podemos nos dar ao luxo de subestimá-los".

O duelo entre Gana, primeira colocada no Grupo B e dona de quatro títulos da Copa Africana da Nações, e Cabo Verde será disputado no próximo sábado no Nelson Mandela Bay Stadium, em Port Elizabeth.

Preocupado, Appiah minimizou o resultado do amistoso disputado em novembro em Portugal. "Eu não conto com os jogos amistosos, pois os jogos reais podem ser diferentes", disse o técnico. "E olhando como eles estão se saindo (na Copa Africana de Nações) até agora, eles são um time muito bom".