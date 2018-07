Técnico de Montenegro celebra renovação de contrato por dois anos

PODGORICA - A Associação de Futebol de Montenegro confirmou a renovação contratual com o técnico da seleção local, Branko Brnovic, por mais dois anos. O treinador acertou até o fim das Eliminatórias para a Eurocopa de 2016 e comemorou a possibilidade de comandar seu país na busca por uma vaga na competição continental.

"Eu me sinto honrado e privilegiado por permanecer no banco de Montenegro", declarou ao site da Uefa. Ele disse que espera um desfecho diferente das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2014, quando os montenegrinos estiveram perto de carimbar a classificação, mas acabaram na terceira posição go Grupo H.

"Eu espero que eu e meu time possamos fazer o que quase conseguimos nas últimas duas campanhas em Eliminatórias e selar nossa passagem à competição", afirmou. "Temos um esboço do time à minha disposição para a próxima campanha, com muitos jogadores jovens chegando e que podem fortalecer a competição pela titularidade, o que é muito importante."