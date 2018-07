Técnico de Montenegro vê seleção inglesa com medo de confronto

PODGORICA - O técnico de Montenegro, Branko Brnovic, esquentou o clima da partida contra a Inglaterra, que será disputada nesta terça-feira e possui caráter decisivo, pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014. O treinador ironizou reclamações de jogadores ingleses, que revelaram preocupação com o estado do gramado do estádio de Podgorica, e declarou que eles parecem estar com medo do duelo.

"Eu li declarações de alguns jogadores ingleses sobre a forma como o campo vai estar. Pelo que eu sei, o futebol inglês sempre se favoreceu dos passes longos, por isso, quem deve se queixar disso? Nós com [Mirko] Vucinic, [Stevan] Jovetic, [Marko] Basa, ou a Inglaterra? Eles também estão intimidados pelos nossos torcedores. Todas essas histórias são provenientes deles. Isso mostra que eles estão com mais medo deste jogo do que nós", afirmou.

Brnovic também reconheceu que a seleção da Inglaterra é forte, mas prometeu que a equipe de Montenegro vai mostrar a sua força. "Nós respeitamos e apreciamos a equipe inglesa, mas, mais ainda, nós apreciamos nossas qualidades", disse.

Após a disputa de cinco rodadas, a seleção de Montenegro lidera o Grupo H das Eliminatórias Europeias com 13 pontos, dois a mais do que a Inglaterra, a segunda colocada. Por isso, um tropeço deixará a seleção inglesa sob grande risco no torneio classificatório para a Copa do Mundo de 2014.