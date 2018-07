Técnico de Portugal aposta em Oliveira para futuro do time

"Oliveira não jogou muitos minutos na liga pelo Benfica, mas esteve na copa da liga e suas características são diferentes em relação aos outros atacantes Helder Postiga, Hugo Almeida e Nuno Gomes", disse Bento a jornalistas.

O ágil atacante de 20 anos, apelidado de "Cantona português", é o queridinho da torcida do Benfica, embora não tenha conseguido se firmar como titular por causa da concorrência com o paraguaio Oscar Cardozo e o espanhol Rodrigo.

"Ele pode ser um dos jogadores do futuro para o futebol português", disse Bento, acrescentando que o atacante teve um bom desempenho no Mundial sub-20 do ano passado, na Colômbia, onde marcou quatro gols.

Portugal está no grupo B com Holanda, Dinamarca e Alemanha na Eurocopa, que será sediada por Polônia e Ucrânia em junho deste ano.

Veja a lista de convocados:

Goleiros: Rui Patricio (Sporting), Eduardo (Benfica), Beto (Cluj)

Defensores: João Pereira (Sporting), Bruno Alves (Zenit St Petersburg), Fabio Coentrão (Real Madrid), Pepe (Real Madrid), Nelson (Betis), Ricardo Costa (Valencia), Rolando (Porto).

Meias: Carlos Martins (Granada), João Moutinho (Porto), Manuel Fernandes (Besiktas), Miguel Veloso (Genoa), Raul Meireles (Chelsea), Ruben Micael (Zaragoza).

Atacantes: Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Hugo Almeida (Besiktas), Helder Postiga (Zaragoza), Nani (Manchester United), Nelson Oliveira (Benfica), Ricardo Quaresma (Besiktas), Silvestre Varela (Porto).

(Reportagem de Daniel Alvarenga)