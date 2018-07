Técnico de Portugal garante que Cristiano Ronaldo está focado nas Ilhas Faroe

Eleito recentemente o melhor jogador da Europa na última temporada, o astro Cristiano Ronaldo está motivado para enfrentar a inexpressiva seleção das Ilhas Faroe na Cidade do Porto, nesta quinta-feira, às 15h45 (de Brasília), pelas Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo da Rússia. Foi, ao menos, o que garantiu nesta quarta o técnico de Portugal, Fernando Santos.

"Sua característica principal é de que tenta sempre ser um vencedor. Sempre quer ganhar e fazer o melhor, melhor e melhor. Por isto, seguramente ele e todos que estão aqui vão responder bem ao jogo", assegurou o treinador de Portugal, enaltecendo o foco do jogador do Real Madrid.

A seleção portuguesa ocupa a segunda posição do Grupo B com 15 pontos, três atrás da Suíça e 10 na frente do adversário desta quinta-feira. No primeiro confronto entre as duas equipes, mesmo jogando nas Ilhas Faroe, Portugal massacrou por 6 a 0.

Fernando Santos, contudo, previu um duelo diferente para esta quinta-feira. "Eles têm muita competência fora de casa", opinou o técnico. "É uma equipe bem concebida, bem organizada, põe tudo em campo. Os jogadores dão tudo. São fortes no espaço aéreo e no contra-ataque. Uma equipe muito perigosa. Devemos estar muito atentos para não corrermos algum risco".

Para o treinador, o adversário será "diferente" daquele encontrado na primeira partida, quando entrou "muito forte, pressionando e tentando evitar que Portugal jogasse". Depois de enfrentar as Ilhas Faroe, a equipe encara a Hungria neste domingo, em Budapeste.