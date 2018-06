Técnico de Portugal minimiza sufoco no fim e exalta vaga nas oitavas

O técnico de Portugal, Fernando Santos, evitou valorizar o sufoco sofrido por sua seleção nos instantes finais do empate por 1 a 1 com o Irã, nesta segunda-feira. Ele preferiu dar maior destaque para a vaga nas oitavas de final, quando os portugueses vão duelar com o Uruguai.

"O importante agora é pensar na próxima partida, conhecer o futuro adversário e aí nos prepararmos bem física e mentalmente", afirmou, antes de elogiar a equipe uruguaia. "É uma seleção de alta qualidade, com jogadores que estão entre os melhores. Mas Portugal também. E temos nossas armas e vamos em busca da vitória."

Em relação ao empate desta segunda, que por pouco não virou derrota nos instantes finais do jogo, Santos admitiu surpresa com a postura do rival no primeiro tempo. "Entramos bem, controlamos. O Irã teve um dois lances de contra-ataque na primeira parte. A partir de determinada altura, passou a haver marcação homem a homem em todo o campo e os jogadores começaram a não perceber muito bem o que se estava a passar. Isto estava a complicar-se porque sobrava um homem no meio e ninguém fechava."

O treinador lamentou o pênalti desperdiçado por Cristiano Ronaldo, marcado com a ajuda do árbitro de vídeo. "Na segunda parte, entramos melhor e podíamos ter resolvido em duas ou três situações de que usufruímos. Não o fizemos, acabamos por sofrer um gol e estes jogos são assim. O Irã já tinha mostrado isto com Espanha e Marrocos: defende bem e depois arrisca tudo, explora muito o espaço aéreo. Chegou ao gol e depois tentou tudo, mas graças a Deus passamos", comemorou, aliviado.

A seleção portuguesa voltará a campo no sábado, no dia 30 de junho, às 15 horas (horário de Brasília), no Fisht Stadium, em Sochi. Já a Espanha, líder do grupo de Portugal, vai enfrentar a anfitriã Rússia, segundo colocado do Grupo A, no dia 1º de julho, às 11 horas (de Brasília) no Estádio Luzhniki, em Moscou.