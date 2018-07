Técnico de Portugal pede atenção com toda equipe argentina

Às vésperas do duelo entre Portugal e Argentina, no estádio Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, só se fala entre o confronto dos dois melhores jogadores do mundo: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Porém, o técnico da seleção portuguesa, Fernando Santos, além de ter de achar uma forma de 'parar' o camisa 10 argentino, garante que se preocupará com a equipe como um todo.

"Nós temos que estar preocupados com a equipe da Argentina e atentos àquilo que a Argentina faz. Obviamente que tendo um jogador desta qualidade, marca sempre diferença, mas a Argentina é uma equipe muito poderosa. Tem muitos e muitos jogadores de altíssima qualidade", afirmou o comandante português, que treinou a Grécia na Copa do Mundo de 2014, fazendo história ao alcançar as oitavas de final.

Fernando Santos, porém, não poupou elogios aos dois craques, e afirmou que considera seu comandado, atualmente, o melhor jogador do mundo. "São dois gênios. Eu penso que, neste ano, Cristiano foi melhor". Em Old Trafford, Cristiano Ronaldo estará 'em casa'. Ex-jogador e ídolo do Manchester United, o português costuma ter seu nome gritado no estádio até hoje, mais de 5 anos após sua saída do clube.