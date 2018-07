Técnico deixa Colônia na reta final do Alemão O técnico Frank Schaefer deixou o comando do Colônia, da primeira divisão do futebol alemão, nesta quarta-feira. O treinador já tinha dito que deixaria o cargo no final da temporada, citando "razões pessoais". Schaefer assumiu a equipe em outubro, após a demissão de Zvonimir Soldo.