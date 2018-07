Técnico deixa o lanterna La Coruña após 6 jogos Lanterna do Campeonato Espanhol, o Deportivo La Coruña decidiu trocar de técnico para tentar reagir e anunciou nesta segunda-feira a saída de Domingos Paciência. O nome do substituto do português ainda não foi definido pela direção do clube da Galícia. Enquanto isso, a equipe será treinada interinamente por José Ángel Franganillo.