Técnico desabafa após demissão depois de não escolher jogador para bater pênalti: ‘Amadorismo’

O futebol goiano viveu uma situação inusitada nesta segunda-feira. O técnico Lucas Oliveira foi demitido do comando do Anapolina, uma das equipes mais tradicionais do Estado, após apenas um jogo depois de entrar em rota de colisão com o lateral esquerdo Marquinhos, de 27 anos. Nas redes sociais, o treinador publicou uma nota afirmando que o atleta causou diversos problemas internos nas últimas semanas, que se agravaram após não ser escolhido como batedor oficial de pênaltis.

Segundo a nota, na preleção de sábado, às vésperas do jogo contra o Morrinhos FC pela Divisão de Acesso do Campeonato Goiano, Marquinhos xingou o comandante e os colegas de equipe depois de ser informado que não seria mais o cobrador oficial das penalidades, sendo cortado da sequência da temporada após o episódio. Horas depois, o Lucas foi desligado do clube.

"Fui surpreendido por uma reunião com a diretoria da instituição informando que a mesma optaria por manter o determinado profissional no clube e me demitir do comando da equipe, mesmo após pedidos de lideranças do elenco pontuando que determinada atitude prejudicaria a sequência da competição e a honra da instituição", escreveu o treinador nas redes.

Em seu desabafo, o treinador comentou ainda episódios de indisciplina de Marquinhos durante os 35 dias de pré-temporada, citando brigas em treinamentos, além de faltas e atrasos em trabalhos da equipe causados por ingestão de álcool na noite anterior.

"Em 16 anos de profissão, poucas vezes vivenciei atos envolvendo tal amadorismo. Não aceito e nunca aceitarei atitudes medíocres e amadoras como as que vivenciei nesses últimos dias", disse.

Em seu perfil oficial no Instagram, Marquinhos, que tem passagens por Goiás, São Caetano, ABC e Vila Nova, rebateu a versão do treinador. Ele afirma que as alegações são "mentiras" com o objetivo de o "difamar" e que vai processar Lucas Oliveira, que segundo ele foi demitido por "incompetência, ego e vaidade."

"Até papagaio fala", disse o lateral. "Não sou ídolo a toa, minha história com essa camisa foi escrita e agora vou lutar por muito mais."

O Anapolina agiu rápido e anunciou o retorno de Vilson Taddei para a sequência da briga na Divisão de Acesso. Procurada, o time goiano não retornou a reportagem para comentar o caso. A equipe volta a campo nesta quarta-feira para enfrentar o Inhumas, às 20h30, no Estádio Jonas Duarte.