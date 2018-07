Técnico descarta Samaras em convocação da Grécia

Principal jogador da seleção da Grécia, o atacante Georgios Samaras foi descartado pelo técnico Claudio Ranieri na lista de convocados para os dois próximos jogos da equipe. Ele ficou de fora da relação divulgada nesta quinta-feira, que inclui apenas os jogadores que atuam fora do país.

Aos 29 anos, Samaras é um dos jogadores mais experientes do elenco grego. Com passagens pelo Manchester City e Celtic, o atacante do West Bromwich Albion liderou a equipe ao obter o feito inédito de alcançar às oitavas de final da Copa do Mundo do Brasil, neste ano.

Apesar do histórico com a seleção, Samaras não foi chamado para a partida contra as s Ilhas Faroé, no dia 14 de novembro, pela fase de grupos das Eliminatórias da Eurocopa de 2016. Ele também estará ausente do amistoso com a Sérvia quatro dias depois.

A Grécia ainda sofre para buscar sua primeira vitória nas Eliminatórias. Sob o comando do técnico italiano desde o fim do Mundial, os gregos perderam duas vezes, ambas as partidas em casa, e somou apenas um ponto, ao empatar com a Finlândia, fora de casa.