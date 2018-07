Técnico Dieter Hecking troca Nuremberg pelo Wolfsburg

O Wolfsburg também informou que irá anunciar nos próximos dias a data da apresentação oficial de Hecking, de 48 anos, que assumirá o lugar que vinha sendo ocupado por Lorenz-Guenther Koestner até a última quinta-feira, quando pediu demissão após a sua segunda passagem como técnico interino do Wolfsburg.

Antes de encerrar esse novo ciclo no clube, Koestner conseguiu tirar o time das últimas posições do Campeonato Alemão, chegou a alcançar o 12.º posto e foi às quartas de final da Copa da Alemanha, após ter assumido o lugar do demitido Felix

Magath, no último dia 25 de outubro.

O Nuremberg está hoje na 14.ª posição do Campeonato Alemão, com 20 pontos, um à frente justamente do Wolfsburg, o atual 15.º colocado ao término da primeira metade da competição, que vive seu período de férias em meio ao rigoroso inverno alemão.