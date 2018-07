Técnico diz que Arsenal deve manter Fabregas e Nasri

O Barcelona tenta se reforçar com Fabregas, capitão do Arsenal, enquanto os clubes de Manchester estão interessados em Nasri, que está no último ano de seu contrato. "Nossa posição é sempre a mesma, queremos manter Cesc e vou lutar para que possamos mantê-lo. Samir Nasri é exatamente o mesmo. Vamos fazer tudo o que pudermos para mantê-lo", disse Wenger em Kuala Lumpur, onde o Arsenal vai jogar um amistoso na quarta-feira na sua excursão pela Ásia.

Fabregas foi deixado de fora da excursão, porque ele está se recuperando depois de uma contusão, mas Wenger disse que a presença Nasri na Ásia sinaliza que ele permanece comprometido com o Arsenal."Eu estou confiante de que podemos conseguir que os dois fiquem", disse Wenger.

Wenger avisou que não vai contratar um novo lateral-esquerdo, apesar de ter vendido Gael Clichy para o Manchester City. "Já tenho Thomas Vermaelen, Armand Traore e Kieran Gibbs no plantel. Não há necessidade de comprar um lateral-esquerdo neste momento", afirmou.

Wenger disse que está feliz por o Arsenal estar visitando a Ásia pela primeira vez em mais de uma década. "É bom vir para a Ásia. Nós não vínhamos aqui desde 1999. Isso é muito tempo", afirmou. "Vamos ter uma nova experiência por aqui. Os jogadores estão cansados como acabamos de chegar, mas nesta fase da temporada, trata-se de deixá-los prontos para a nova temporada".