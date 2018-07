Técnico diz que Bayer Leverkusen precisará ser perfeito para superar o PSG

LEVERKUSEN - O técnico do Bayer Leverkusen, Sami Hyypia, afirmou nesta segunda-feira que o time precisará ser perfeito para superar o Paris Saint-Germain, nesta terça-feira, em casa, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Além disso, o treinador demonstrou especial preocupação com o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic.

"É um jogador de primeiro nível. Nossos defensores têm que estar perfeitos, mas ainda assim pode marcar um gol a qualquer momento", afirmou o treinador finlandês, reconhecendo que o Bayer Leverkusen terá atenção especial com Ibrahimovic. "Recorreremos a soluções coletivas", completou.

O Bayer Leverkusen entrará em campo nesta terça-feira após ficar mais distante da luta pelo título do Campeonato Alemão depois de perder por 2 a 1 para o Schalke 04. Hyypia admitiu que se repetir a má atuação, o time estará praticamente eliminado da Liga dos Campeões. "Se jogarmos como fizemos no sábado, então iremos tornar a nossa vida muito difícil para Paris (onde será realizado o jogo de volta)", disse.