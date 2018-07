Técnico diz que espera mais de Anderson no Manchester United

O brasileiro Anderson evitou a primeira derrota do Manchester United ao marcar o gol do empate por 1 a 1 com o Valencia, terça-feira, em casa, mas ainda não deixou o técnico Alex Ferguson satisfeito. Para ele, o meio-campista pode ser ainda mais efetivo e fazer mais gols pelo clube inglês.

"Ele devia marcar mais gols. Anderson tem um talento incrível, um bom passe e grande poder físico. É um jovem forte e estamos contentes por ver ele marcando. Espero que isso o ajude", afirmou o treinador, que mudou o posicionamento de Anderson e o escalou mais adiantado na partida de terça-feira.

Com o empate, o Manchester United terminou a fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa invicto, com 14 pontos conquistados através de quatro vitórias e dois empates. Líder do Grupo C, a equipe inglesa vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final através de sorteio a ser realizado na próxima semana.