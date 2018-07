Técnico diz que Flamengo precisa reforçar todos setores A derrota do Flamengo para o Fluminense por 2 a 1 e as prováveis saídas dos atacantes Vágner Love e Adriano fizeram o técnico Rogério Lourenço cobrar a contratação de jogadores para a sequência do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, o time da Gávea precisa de reforços para todos os setores.