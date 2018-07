Técnico diz que João Vitor e Rafael Carioca estão perto de reforçar a Ponte

Após o empate sem gols contra o Velo Clube em jogo-treino realizado na última quarta-feira, o treinador ponte-pretano disse que as situações com os dois jogadores estão bem encaminhadas. Além deles, o clube ainda busca um goleiro para o lugar de Marcelo Lomba, que voltou ao Bahia. Um meia também pode pintar no Majestoso.

"O João Vitor e o Rafael Carioca estão bem próximos. Com isso, praticamente definimos nosso elenco", comentou o treinador.

Neste sábado, a Ponte faz seu segundo jogo-treino da pré-temporada, contra o Bragantino, às 16 horas, em Águas de Lindóia. A estreia no Paulistão será dia 30 de janeiro, diante do Oeste, em Itápolis.