Técnico diz que Liga Europa é a 'segunda mulher' de todo torcedor do Sevilla Na véspera da decisão da Liga Europa, o técnico do Sevilla, Unai Emery, achou uma forma peculiar de explicar a paixão que os torcedores do clube têm pelo torneio, do qual o time é bicampeão. De acordo com ele, a Liga Europa é como uma amante. "Todos do Sevilla gosta muito desta competição. Querem amá-la. É a segunda mulher ou a segunda esposa de todos os torcedores", opinou o treinador, nesta terça-feira, em entrevista coletiva.