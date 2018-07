Técnico diz que Luis Suárez estreará nesta segunda no Barcelona

O técnico do Barcelona, Luis Enrique, revelou neste domingo que planeja promover a estreia do atacante uruguaio Luis Suárez na partida desta segunda-feira contra o mexicano León, de caráter amistoso, válida pelo Troféu Joan Gamper, no Camp Nou, enquanto o jogador cumpre uma suspensão que o impede de participar de competições oficiais por ter mordido um adversário.

"Gostaria que ele tivesse alguns minutos de jogo", disse Luis Enrique, indicando que deve aproveitar Suárez na partida, aumentando a expectativa de que o torcedor do Barcelona possa ver em campo um trio ofensivo formado pelo uruguaio, pelo argentino Lionel Messi e pelo brasileiro Neymar.

A Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) suavizou na última quinta-feira a punição que a Fifa impôs ao jogador, que o proibia de participar de qualquer atividade relacionada ao futebol por quatro meses em razão da mordida no italiano Giorgio Chiellini durante a vitória do Uruguai por 1 a 0 sobre a Itália, em duelo válido pela Copa do Mundo.

Afinal, apesar de ter mantido a longa suspensão de Suárez, a CAS permitiu que Suárez dispute amistosos e treine com o grupo de jogadores do Barcelona, ainda que ele não possa participar de jogos oficiais até o dia 25 de outubro. Assim, o uruguaio deverá ser visto em campo nesta segunda-feira diante do León, numa partida que o Barcelona usará para apresentar o grupo de jogadores ao seu torcedor.