Técnico diz que Milan vai acordar na Liga dos Campeões: 'Não merece estar zerado'

Três jogos e três derrotas, para Liverpool, Atlético de Madrid e Porto. O retorno do Milan à Liga dos Campeões está sendo um pesadelo para seu torcedor. Ciente que está devendo futebol na competição, o técnico Stefano Pioli promete desencantar nesta quarta-feira diante dos portugueses, no estádio San Siro. "Não merecemos estar zerados na classificação".

O Milan faz campanha irretocável no Campeonato Italiano após 10 vitórias em 11 rodadas. São 31 pontos somamos e perde a liderança para o Napoli apenas no saldo de gols (20 a 15). Ainda sonhando com a segunda vaga na chave da Liga dos Campeões, precisa ganhar seus três jogos e fazer contas, a começar pelo embate contra o Porto.

"Não merecemos o zero na classificação e queremos demonstrar isso amanhã (quarta-feira), frente a uma equipe muito difícil e experiente", enfatiza o treinador italiano. "O Porto é forte, mas não sei que atitude terá amanhã. Eles estão bem em campo, são uma equipe que ataca com qualidade. Temos de ter lucidez, o nível é muito alto. Não podemos falhar jogadas e temos de ser agressivos, porque podemos marcar gols."

O Milan não deu sorte no sorteio ao cair em uma chave com equipes fortes. Mas Pioli acha que o time merecia mais no Grupo B pelo apresentado em campo após três rodadas da Liga dos Campeões.

"Podemos dizer que merecíamos mais, mas a realidade é que temos este jogo para dar tudo. No jogo lá (Estádio do Dragão), falhamos. Não tivemos muito tempo para preparar o time para este jogo, mas foi o suficiente", acredita Pioli. A ordem é devolver ao menos o 1 a 0 sofrido em Portugal.