Técnico diz que montará Juventus em torno de Marchisio

"Para o futuro, eu estou pensando sobre Marchisio, ele será um jogador importante", afirmou Del Neri, em entrevista ao jornal esportivo italiano Gazzetta dello Sport.

O treinador assinou um contrato de dois anos com a Juventus na semana passada, depois de ajudar a Sampdoria a se classificar para a Liga dos Campeões da Europa e chega com o objetivo de revigorar a equipe, sétima colocada no último Campeonato Italiano.

Marchisio, de 24 anos, está na pré-lista de 28 jogadores da seleção italiana para a Copa do Mundo da África do Sul e é visto como o futuro da Juventus, que tem como base Fabio Cannavaro, Gianluigi Buffon e Alessandro Del Piero, todos com mais de 30 anos.