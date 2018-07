Técnico diz que Porto merecia vitória mais elástica

"Estamos em meio a uma fase eliminatória, com vantagem de 1 a 0. Ganhar era o objetivo, se possível sem sofrer gols, mas depois do jogo que fizemos acho que merecíamos pelo menos mais um gol, seria mais justo no meu ponto de vista. Trabalhamos muito para conseguir o 2 a 0, mas não foi possível. Estou muito satisfeito com o esforço da equipe", declarou.

Para Vítor Pereira, o Málaga, que chutou apenas uma bola a gol, teve desempenho prejudicado pela boa marcação do Porto. "Nossa identidade é essa, é assim que jogamos em Portugal, com iniciativa, tendo a bola e dominando o jogo. Reagimos de forma agressiva nos piores momentos e não permitimos que o jogo virasse para eles. Não ter a bola contra o Málaga é um problema e acho que limitamos o jogo deles", avaliou.