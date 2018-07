Técnico diz que Roma tem 50% de chance de eliminar o Real Madrid O técnico Luciano Spallletti rejeitou a possibilidade de apontar o Real Madrid no confronto com a Roma pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa e apostou em um confronto equilibrado. Na véspera de receber o gigante espanhol no Estádio Olímpico, o treinador avaliou que a sua equipe tem as mesmas chances do adversário de avançar às quartas de final.