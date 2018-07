Técnico diz que Ronaldinho Gaúcho deve ser titular no Milan

O técnico Massimiliano Allegri disse nesta terça-feira que "se Ronaldinho estiver bem, jogará junto de Robinho" na partida entre Milan e Ajax, na quarta-feira, válida pela última rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Europa. Depois de sete jogos no banco de reservas, o astro brasileiro voltará a ser titular caso se recupere de um problema surgido após sofrer uma pancada no domingo, que o impediu de participar do treinamento de segunda-feira.

A partida contra o Ajax tem pouca importância para o Milan, já que a equipe está classificada às oitavas de final da Liga dos Campeões e não tem condições de ultrapassar o Real Madrid, líder do Grupo G. A chave tem o time espanhol na ponta, com 13 pontos, seguido pelo clube italiano, com oito, pela equipe holandesa, com quatro, e pelo Auxerre, da França, com três.

Porém, Allegri tratou de valorizar o confronto entre Milan e Ajax. "É uma partida que se deve jogar da melhor maneira possível: não jogamos um amistoso, mas sim a Liga dos Campeões e quero vencer sempre, como também gostaria de vence se fosse pela Copa da Itália".