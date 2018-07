Técnico diz que se surpreendeu com Juninho no Vasco O meia Juninho Pernambucano foi decisivo para o triunfo do Vasco por 2 a 0 sobre o Internacional, sábado, no Estádio de São Januário, em duelo válido pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, e arrancou elogios do técnico Ricardo Gomes. Ele exaltou a rápida adaptação do ídolo vascaíno ao time e a sua postura tática. Por isso, decidiu não substituí-lo durante o segundo tempo.