Técnico do Adelaide critica possibilidade de Bolt jogar na liga australiana

O técnico do Adelaide United, o alemão Marco Kurz, se tornou a primeira voz a questionar publicamente a chegada de Usain Bolt ao futebol da Austrália. Após deixar as pistas, o astro do atletismo iniciou um período de testes no Central Coast Mariners e pode ser aproveitado na liga do futebol do país.

Treinador do Adelaide United, Kurz, que já comandou o Kaiserslautern e o Fortuna Dusseldorf, disse que Bolt pode atrapalhar o desenvolvimento de jovens jogadores australianos. O alemão declarou que não tem como avaliar as habilidades do jamaicano para o futebol, mas avaliou que a liga australiana deveria se concentrar em promover atletas locais.

"Se você quer melhorar a liga, então você deve trazer qualidade. E ele precisa ter uma qualidade maior do que os jogadores que estão aqui. Isto é, para mim, o ponto. Se é apenas para trazer mais alguns torcedores no dia do jogo ao estádio, esse não é o caminho certo para mim", disse Kurz, nesta segunda-feira.

Bolt iniciou um período de testes no Mariners sob a esperança de conseguir um contrato e realizar o desejo de atuar profissionalmente. Sem muito êxito, o jamaicano já passou por período de treinos na Alemanha, África do Sul e Noruega.

Kurz disse que a liga australiana deve ter o compromisso de recrutar jogadores de sucesso e de desenvolver jovens australianos. "Porque eu acho que o objetivo da liga deve ser o de melhorar os jovens jogadores australianos", afirmou.

"Vou ver qual é o próximo passo de Usain Bolt, mas com certeza ele deve ter qualidade para jogar. Ele é rápido o suficiente, mas eu não sei se Usain é bom com a bola ou não. Eu o conheço como um velocista perfeito, mas não como um jogador de futebol", concluiu o treinador.