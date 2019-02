Técnico do Ajax admite má fase e conta com De Jong para encarar o Real

O momento não é dos melhores - são três derrotas consecutivas no Campeonato Holandês -, mas a confiança é alta no Ajax para a partida contra o Real Madrid, nesta quarta-feira, em Amsterdã, pela rodada de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. O técnico Erik Ten Hag admite a má fase do time, mas conta com o meia Frenkie De Jong, recuperado de dores musculares, para conseguir a reabilitação.

"Parecia que estava bem, mas depois não estava. Mas ele pôde descansar nos últimos dias e vai para o jogo", disse Ten Hag, em entrevista coletiva nesta terça-feira, após o último treinamento antes do primeiro duelo contra o Real Madrid - a partida de volta será no dia 6 de março, no estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

Em janeiro, De Jong foi anunciado como reforço do Barcelona para a próxima temporada. Coincidentemente, seu desempenho em campo caiu de produção depois do acerto com os espanhóis. O técnico do Ajax nega que isso tenha influenciado. "Estou seguro que o seu objetivo no Ajax é encerrar bem a temporada", afirmou.

Sobre o rival desta quarta-feira, Ten Hag espera muitas dificuldades para o seu time em campo. "Acredito que o Real Madrid está jogando um futebol muito estratégico e sabe fazer as mudanças necessárias. Sabem atacar, mas também se defender bem quando preciso. O Ajax tem de jogar assim também", comentou o treinador. "Eles têm jogadores experientes como Benzema e Sergio Ramos e jovens como Vinicius Junior, que pode se tornar uma estrela em breve".

Na fase de grupos, o Ajax terminou em segundo lugar na sua chave, com 12 pontos. Ficou só atrás do Bayern de Munique, que somou 14.