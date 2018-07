Técnico do Ajax, Frank de Boer recusa oferta do inglês Tottenham

AMSTERDÃ - Frank de Boer recusou a proposta do Tottenham Hotspur mais uma vez na sexta-feira, dizendo que se encontra plenamente satisfeito no cargo de treinador do Ajax. "Estou muito satisfeito com este emprego no Ajax", disse a jornalistas em uma coletiva de imprensa. "Eu só deixaria Amsterdã se não houvesse mais desafios por aqui".

As especulações ganharam força quando o ex-jogador da seleção holandesa apareceu em uma lista de sucessores do português André Villas-Boas, demitido do comando do Tottenham. Um dia antes, De Boer se mostrara "honrado" pelo interesse do clube da primeira divisão inglesa. "Isso significa que tenho boa reputação. Mas vou ficar no Ajax", disse após a vitória da quinta-feira por 3 a 0 sobre o clube amador Ijsselmeervogels.

"O Tottenham não é um clube que me interessa no momento. Mas acho que é, de fato, um grande clube. Como é também o Liverpool, por exemplo. Tudo tem a ver com o "timing". Não encerrei meu trabalho com o Ajax", disse. De Boer está atrás do quarto título holandês consecutivo e da conquista da Liga Europa.

No último ano, o treinador de 43 anos, que foi jogador em times como Ajax, Barcelona, Galatasaray e Glasgow Rangers, entrou em atrito com o Liverpool em função de uma oferta de emprego. Logo após o imbróglio, ele assinou com o Ajax até 2017.