Técnico do Ajax lamenta eliminação na Liga dos Campeões: 'Enorme crueldade'

A surpreendente campanha do Ajax na Liga dos Campeões da Europa chegou ao fim de modo cruel, como definiu o técnico Erik ten Hag. Nesta quarta-feira, o time holandês caiu em Amsterdã após perder por 3 a 2 para o Tottenham, pelas semifinais, numa partida em que chegou a abrir 2 a 0.

O Ajax entrou em campo com a vantagem de ter vencido em Londres por 1 a 0 e ampliou a vantagem com dois gol marcados no primeiro tempo. Mas sofreu a incrível virada na segunda etapa, com três gols marcados pelo brasileiro Lucas Moura. O treinador do time holandês lembrou que Ziyech acertou a trave no fim do segundo tempo quando o placar estava empatado em 2 a 2 e poderia ter mudado o destino do duelo.

"Estávamos tão perto, nós merecíamos, mas no último segundo... Se aquela bola do Ziyech tivesse entrado ao invés de bater na trave, estaríamos festejando a vaga na final. Infelizmente, isso não aconteceu e acabamos sofrendo aquele gol no final. Foi uma enorme crueldade", afirmou Ten Hag.

O treinador evitou apontar responsáveis pela eliminação do Ajax e preferiu exaltar a ótima campanha do Ajax. "Eu não posso culpar ninguém. Nós tivemos uma incrível temporada da Liga dos Campeões e cresceram muito como um time. Por isso, é tão difícil aceitar a forma como fomos eliminados", concluiu.

Dono de quatro títulos da Liga dos Campeões, o Ajax buscava a sua primeira conquista dede 1995, sendo que havia surpreendido nas fases anteriores ao passar por Real Madrid e Juventus. E agora precisará lidar com o assédios de gigantes do futebol europeu pelos seus principais jogadores.