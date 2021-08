Técnico do Arsenal admite possível saída de Willian, alvo do Corinthians

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, admitiu nesta quinta-feira que Willian pode deixar o clube de Londres nesta janela de transferências, a ser encerrada na próxima semana. O meio-campista, com passagens pela seleção brasileira, é cotado para retornar ao Corinthians, onde foi formado.

"Estamos tendo algumas conversas com ele e seu agente e estamos avaliando a posição em que estamos no momento", comentou o treinador, sem entrar em detalhes. A saída do brasileiro vem sendo especulada desde o fim da temporada passada, em razão do desempenho abaixo do esperado e do pouco espaço no time inglês.

Willian chegou ao clube em agosto do ano passado, vindo do rival Chelsea. Questionado sobre as performances aquém do esperado do brasileiro, Arteta se esquivou. "Não sei dizer. No momento, ele é jogador do Arsenal e estamos tentando extrair o melhor dele enquanto estiver aqui. E qualquer coisa diferente disso ainda está por acontecer."

Aos 33 anos, ele ainda tem mercado na Europa, mas vem sendo especulado para retornar ao Corinthians. A favor desta transferência está Edu Gaspar, ex-dirigente do time paulista e atual coordenador técnico do Arsenal. Até o próprio pai do jogador, Severino Vieira da Silva, já indicou que uma negociação com o Corinthians é possível, porém improvável em razão dos valores envolvidos. O meio-campista tem contrato com o time de Londres até 2023 e ganha cerca de R$ 700 mil por semana, equivalenete a R$ 2,8 milhões por mês. valor totalmente fora da realidade da equipe paulista.

Em contrapartida, ainda há a possibilidade do Arsenal também liberar Willian sem custos para assinar com outra equipe. O Corinthians fez uma proposta nesta segunda-feira e aguarda uma resposta positiva para concluir o negócio. Conversas sobre salários seguem em andamento entre o clube e o estafe do atleta.