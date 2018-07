Técnico do Arsenal cogita contratações antes do fim de agosto

O Arsenal pode fortalecer a equipe antes do fechamento da janela de contratações, embora o técnico Arsene Wenger possa ter que esperar até que o time garanta sua classificação na Liga dos Campeões.

O Arsenal, que enfrenta o clube turco Besiktas na próxima terça-feira pelo torneio continental, já contratou o atacanteAlexis Sánchez, o defensor Mathieu Debuchy e o goleiro David Ospina, e também trouxe de volta o atacante costarriquenho Joel Campbell após um período empresado.

Wenger disse que o clima no campo é “sereno”, mas que poderia ainda tentar aumentar seus recursos antes do fim de agosto. “Eu não descarto isso. Nossas finanças ainda estão saudáveis, mas queremos avançar na Liga dos Campeões para fazer isso”, disse Wenger em uma coletiva de imprensa, na véspera da partida de estreia pela liga inglesa contra o Crystal Palace.

“Em relação aos números, talvez estejamos um pouco descobertos em algumas áreas do jogo, mas a profundidade do time é muito boa”, acrescentou.

“Estou feliz com os jogadores que contratei, com a qualidade e com suas atitudes”, acrescentou o francês. “Não houve grandes mudanças, mas assinamos com Debuchy, Sánchez, Ospina e (Calum) Chambers, todos os quais se integraram mentalmente bem à equipe."