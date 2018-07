Técnico do Arsenal lamenta vacilo contra o Wigan O técnico Arsène Wenger lamentou os vacilos no segundo tempo do Arsenal no empate por 2 a 2 com o Wigan, na quarta-feira. Se vencesse, o time londrino chegaria aos mesmos 38 pontos dos líderes Manchester United e Manchester City. E mesmo ganhando por 2 a 1 e com um jogador a mais, o time cedeu a igualdade no final.