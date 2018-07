Técnico do Arsenal minimiza euforia após vencer Chelsea

LONDRES - O Arsenal obteve grande vitória sobre o Chelsea na segunda-feira, por 3 a 1, resultado que deixou a equipe na vice-liderança do Campeonato Inglês. Apesar do bom triunfo, o técnico Arsene Wenger procurou conter a euforia e disse que seu time ainda tem muito a melhorar.

"Não acho que ainda entramos na briga pelo título, estamos apenas em dezembro. Precisamos fazer nosso melhor e continuar evoluindo. Espero que esta vitória convença ao time que estamos seguindo no caminho certo e que precisamos melhorar", afirmou o treinador.

A expectativa de Wenger agora, segundo contou, é que o time ganhe mais confiança para as próximas partidas. "Matematicamente, a vitória nos deixou perto do líder (está dois pontos atrás do Manchester United). E psicologicamente também foi importante, porque nossa capacidade para vencer jogos decisivos estava sendo questionada", comentou.

