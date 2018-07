Técnico do Arsenal quer emprestar Carlos Vela

Contratado no meio do ano, o marroquino Marouane Chamakh tem se destacado no ataque do Arsenal, que conta ainda com o dinamarquês Nicklas Bendtner e o holandês Robin van Persie - agora, totalmente recuperado de contusão. Assim, o mexicano perdeu espaço.

"Se Vela tiver a chance de jogar mais vezes em algum outro clube, ele será emprestado. Não vendido, mas emprestado, porque ele precisa jogar. Ele é um atleta de qualidade, mas temos muitos atacantes no momento e ele não está tendo a chance que merece", avaliou Wenger.