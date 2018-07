Técnico do Arsenal rebate as críticas de Evra O clima esquentou de vez para o clássico de segunda-feira entre Manchester United e Arsenal, que vale a liderança do Campeonato Inglês. Nesta sexta, o técnico do Arsenal, o francês Arsene Wenger, não se conteve e rebateu as críticas feitas ao seu time, poucas horas antes, pelo lateral francês Evra, do Manchester United.