Técnico do Arsenal revela que David Luiz pode ter que passar por cirurgia no joelho

O técnico do Arsenal, Mikel Arteta, revelou porque o zagueiro brasileiro David Luiz não pode estar em campo no jogo de sua equipe contra o Liverpool (que terminou com a derrota da equipe londrina por 3 a 0). Segundo o treinador, o atleta tem sofrido dores no joelho e problemas na cartilagem da articulação, e pode ter que passar por cirurgia.

"Nós não sabemos (se precisa operar). Há algumas possibilidades sobre isso, ser um pouco mais conservador com o tratamento ou ter que ir para uma cirurgia. Estamos conversando com os médicos no momento para tomar a decisão certa sobre isso, mas veremos. Ele pode ficar fora por algumas semanas, pelo menos", contou Arteta em entrevista coletiva após o jogo.

O técnico ainda evitou estabelecer um tempo de recuperação para o zagueiro, de forma que David Luiz pode ter que ficar fora até o fim da temporada europeia. "Não sei, não sei. Vai depender da decisão que tomarmos. Se for mais conservador, será de curto prazo. Se for um pouco mais radical com o que ele precisa, levará mais tempo", comentou Arteta.

O Arsenal ainda disputa duas competições na temporada 2020/21: está na nona colocação do Campeonato Inglês com 42 pontos e oito jogos por fazer - o último do G-4 é o Chelsea, que tem 52 pontos; na Liga Europa, a equipe começa a disputa das quartas de final contra o Slavia Praha na próxima quinta-feira. Assim, David Luiz pode ser um desfalque importante para a equipe nesta reta final.