Técnico do Aston Villa busca 'dicas' com time da NFL

O encontro foi marcado pelo magnata Randy Lerner, que controla o clube inglês e a franquia norte-americana. De acordo com o site oficial do Aston Villa, "Lerner acredita que há métodos universais que podem ser transferidos e aproveitados pelas duas equipes".

McLeish viajou acompanhado do seu assistente, Peter Grant, do preparador físico Adrian Lamb e do analista de performance Patrick Riley. O chefe-executivo do clube inglês, Paul Faulkner, afirmou que o treinador "está sempre procurando alguma vantagem que ele possa incorporar e sentiu que esta era a oportunidade ideal para trocar ideias com os colegas do Browns".

Depois de brigar na parte de cima da tabela nas últimas edições do Campeonato Inglês, o Aston Villa vive péssimo momento nesta temporada, é apenas o 15º colocado e já vê a zona do rebaixamento de perto. O encontro também pode ser benéfico para o Cleveland Browns, já que a equipe foi apenas a penúltima colocada na Conferência Americana da NFL na última temporada, com quatro vitórias em 16 partidas.