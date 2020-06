Técnico do Atlético de Madri, Simeone vê João Felix como um jogador diferenciado

Quarta contratação mais cara do futebol - o Atlético de Madrid pagou 126 milhões de euros (R$ 543 milhões na cotação da época) ao Benfica em julho do ano passado -, o atacante português João Felix tem encantado o técnico Diego Simeone no clube espanhol. O argentino considera que o jovem de 20 anos é um jogador diferente e que tem espaço para crescer e melhorar.

"É um jogador diferente como sempre, como sempre o valorizaram, temos visto ele nos treinos e nos jogos, claro que quando crescer e puder estar mais tempo em situações determinantes para a equipe continuará a evoluir. Tem o que é preciso para assistir ou decidir um jogo. Com o seu crescimento no jogo crescerá mais como futebolista", disse Simeone.

A contratação de João Felix só fica atrás da de Neymar (222 milhões de euros - R$ 1,312 bilhão na cotação atual - do Barcelona para o Paris Saint-Germain), de Philippe Coutinho (145 milhões de euros - R$ 857 milhões - do Liverpool para o Barcelona) e do francês Mbappé (135 milhões de euros - R$ 798 milhões - do Monaco para o Paris Saint-Germain).

O jogador é considerado uma das maiores revelações do futebol mundial e chegou ao Atlético de Madrid para preencher a lacuna deixada pela saída do atacante francês Antoine Griezmann, que foi para o Barcelona na mesma época.