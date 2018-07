Técnico do Atlético de Madrid é suspenso por dois jogos

Durante a partida, Quique Flores ultrapassou a área demarcada para os técnicos e quase brigou com o meio-campista Javi Lopez. Expulso, ele ainda tentou brigar novamente com o adversário ao término da partida.

Julgado nesta terça-feira pela Real Federação Espanhola de Futebol, o treinador foi suspenso em duas partidas, uma pela expulsão direta e outra pela conduta antidesportiva. Assim, ficará fora dos confrontos diante de Levante e Deportivo La Coruña. O Atlético de Madrid está na sétima posição do Espanhol com 20 pontos, 14 atrás do líder Barcelona.