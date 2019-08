Técnico do Atlético-MG confirma time alternativo e Cleiton e Rabello contra Bahia

O técnico Rodrigo Santana confirmou nesta sexta-feira que vai escalar uma formação repleta de reservas no Atlético-MG que enfrentará o Bahia, neste sábado, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador também adiantou que o goleiro Cleiton e o zagueiro Igor Rabello serão os únicos, entre os considerados titulares atualmente, que começarão o duelo.

O comandante vai poupar a sua equipe visando o confronto de volta das quartas de final da Copa Sul-Americana, na próxima terça-feira, contra o La Equidad, em Bogotá, na Colômbia. Na partida de ida, na capital mineira, os atleticanos venceram por 2 a 1.

"Devido à viagem no domingo, a gente amanhã vai com uma equipe alternativa. A gente ainda vai treinar hoje, para a gente armar (o time), mas a gente sabe que o Cleiton joga, com certeza, e possivelmente o Igor, que fizeram a última partida contra o La Equidad. Esses dois jogarão amanhã", revelou Rodrigo Santana, em entrevista coletiva, se referindo também ao desgaste físico provocado pelo longo voo até Bogotá.

A principal novidade do Atlético para o jogo deste sábado estará no banco de reservas. Trata-se do atacante argentino Di Santo, novo reforço que está em fase final de condicionamento físico para poder atuar e terá a chance de fazer a sua estreia pela equipe entrando no decorrer da partida contra o time baiano.

"O Di Santo essa semana fecha a terceira semana de preparação e optamos por levar ele para o banco para sentir a adrenalina de vestiário. Se tiver oportunidade, vai entrar", disse o treinador atleticano, que ainda confirmou que Luan é considerado dúvida nesta escalação alternativa contra o jogo diante do Bahia.

"O Luan vinha como titular. Na quarta-feira ele treinou muito bem. Ontem, em um trabalho tático, ele sentiu e saiu antes. Vamos ver se o departamento médico vai liberá-lo para o jogo ou não. Depende ainda da avaliação médica para ver se ele sai jogando", completou.

Com esta dúvida na escalação, a provável formação do Atlético para o duelo deste sábado é a seguinte: Cleiton; Guga, Leonardo Silva, Igor Rabello e Lucas Hernández; Ramon Martínez; Nathan, Luan (Zé Welison), Otero e Geuvânio; Alerrandro.