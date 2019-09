Técnico do Atlético-MG faz testes no ataque e não revela escalação

O técnico Rodrigo Santana promoveu testes no setor ofensivo do Atlético Mineiro no treino desta sexta-feira e manteve o mistério sobre a escalação da equipe para o jogo contra o Internacional, domingo, no Independência, em Belo Horizonte. Ele afirmou que Chará não está garantido entre os titulares para o jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão.

Em treino que contou com a presença de Otero, voltando ao time após defender a seleção da Venezuela, Santana testou duas formações no ataque atleticano. Na primeira, escalou Chará, Vinícius, Cazares e Ricardo Oliveira. Depois, Bruninho e Di Santo ganharam as vagas de Chará e Ricardo Oliveira.

Ao fim da atividade, ele manteve a dúvida no ar. "O Chará é o titular da posição, vem treinando muito bem, pedindo passagem, mas a gente ainda não tem essa definição. Ainda temos mais um treino antes da partida e vamos ver o que a gente faz para se sair muito bem nesse jogo de domingo, que é tão importante para a gente", declarou o treinador.

Rodrigo Santana também fez elogios a Bruninho, possível opção para o time titular ou para entrar no decorrer do jogo. "Ele vem treinando muito bem, inclusive, na semana passada, participou muito bem do jogo-treino, das principais jogadas, fez gol e tudo mais. Era uma primeira opção de entrada de velocidade no jogo do Rio de Janeiro, o que não consegui fazer porque tive que promover duas substituições antes de terminar o primeiro tempo."

O técnico só confirmou os substitutos do zagueiro Igor Rabello, suspenso, e do volante Jair, lesionado. Léo Silva e Ramón Martínez serão os titulares. A possível escalação do Atlético terá Cleiton; Patric, Leonardo Silva, Réver, Fábio Santos, Martínez, Elias, Cazares, Vinícius, Chará (Bruninho) e Ricardo Oliveira (Di Santo).

A partida deste domingo será disputada às 11 horas. E Rodrigo Santana não escondeu a preocupação com o horário. "A gente vem tentando se adaptar a esse horário, pois é difícil jogar. É muito difícil, para as duas equipes. Então, a gente sabe que vai ter que controlar muito bem esse jogo, hidratar muito bem nesses dias que antecedem a partida, para procurar fazer um jogo bastante controlado", projetou.

"No momento em que tiver que usar o máximo de força e velocidade, que seja para matar o jogo. Temos que fazer um jogo muito inteligente e tentar tirar alguma vantagem desse calor, uma vez que, lá no Rio Grande do Sul, está chovendo e a temperatura está baixa", comentou, referindo-se às mudanças climáticas a serem enfrentadas pelo adversário.

Santana deverá definir os titulares do Atlético no treino deste sábado, marcado para as 10 horas.